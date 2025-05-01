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У Трампа пообещали срочно реализовать сделку о недрах с Украиной

Вашингтон, Четверг 01 мая 2025 18:16
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У Трампа пообещали срочно реализовать сделку о недрах с Украиной Фото: министр финансов США Скотт Бессент и первая вице-премьер Украины Юлия Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Автор: Иван Носальский

США хотят очень быстро начать реализацию сделки о недрах с Украиной. Цель Вашингтона - "вернуть деньги американским налогоплательщикам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по вопросам внутренней безопасности Стивена Миллера.

Журналисты спросили у Миллера, каковы сроки реализации сделки о недрах между Украиной и США.

"Я думаю, более важный момент в этом соглашении с Украиной - и я надеюсь скоро дать вам обновленную информацию о том, как быстро его можно будет запустить - заключается в том, что мы будем двигаться на полной скорости", - ответил советник президента США.

Он добавил, что сделку планируется привести в действие как можно быстрее. По словам Миллера, главная цель - "вернуть деньги Соединенным Штатам".

"Наши налогоплательщики потратили сотни миллиардов долларов на субсидирование войны в Украине. Это - возврат средств США, и это один из самых важных моментов, который нужно понимать", - рассказал Миллер.

Украина и США подписали сделку о недрах

Напомним, Украина и США утвердили сделку о недрах, которая обсуждалась в течение нескольких месяцев. Со стороны Украины документ подписала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, а со стороны США - министр экономики Скотт Бессент.

Такая инициатива предусматривает, что две страны создадут инвестиционный фонд, средства в который будут поступать с продажи украинских полезных ископаемых.

Важно, что в сделке нет речи о каких-либо долгах Украины перед США за ту помощь, которую Вашингтон предоставил ранее.

Детальнее о сделке - в материале РБК-Украина.

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