ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Трампа пообещали реакцию на предложение Путина продлить договор о "ядерке"

Вашингтон, Понедельник 22 сентября 2025 21:19
UA EN RU
У Трампа пообещали реакцию на предложение Путина продлить договор о "ядерке" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп вскоре отреагирует на предложение российского диктатора Владимира Путина продлить договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ливитт рассказала, что Трамп знает о предложении Путина продлить еще на год действие ДСНВ.

"Я дам ему возможность прокомментировать это позже. Это звучит неплохо, но он хочет сам высказаться по этому поводу, и я дам ему такую возможность", - добавила она.

Что сказал Путин

Напомним, сегодня, 22 сентября, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова в течение года после 5 февраля 2026 года "придерживаться количественных ограничений по договору о СНВ".

По его словам, такой сценарий возможен, если такие ограничения в это время будут соблюдать и США.

Глава Кремля добавил, что решение о возможном продлении действия ДСНВ будет принято "на основе анализа обстановки".

К слову, ранее Трамп заявлял, что хочет подготовить с Россией новый договор о сокращении наступательных вооружений, поскольку действие текущего ДСНВ заканчивается 5 февраля следующего года.

Он называл "большой проблемой для всего мира" истечение сроков ДСНВ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Ядерное оружие
Новости
Британия заявила о готовности сбивать самолеты РФ над странами НАТО, но есть условие
Британия заявила о готовности сбивать самолеты РФ над странами НАТО, но есть условие
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"