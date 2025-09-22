ua en ru
У Трампа пообіцяли реакцію на пропозицію Путіна продовжити договір про "ядерку"

Вашингтон, Понеділок 22 вересня 2025 21:19
У Трампа пообіцяли реакцію на пропозицію Путіна продовжити договір про "ядерку" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп незабаром відреагує на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна продовжити договір про заходи щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

Лівітт розповіла, що Трамп знає про пропозицію Путіна продовжити ще на рік дію ДСНО.

"Я дам йому можливість прокоментувати це пізніше. Це звучить непогано, але він хоче сам висловитися з цього приводу, і я дам йому таку можливість", - додала вона.

Що сказав Путін

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова протягом року після 5 лютого 2026 року "дотримуватися кількісних обмежень за договором про СНО".

За його словами, такий сценарій можливий, якщо таких обмежень у цей час дотримуватимуться і США.

Глава Кремля додав, що рішення про можливе продовження дії ДСНО буде ухвалено "на основі аналізу обстановки".

До слова, раніше Трамп заявляв, що хоче підготувати з Росією новий договір про скорочення наступальних озброєнь, оскільки дія поточного ДСНО закінчується 5 лютого наступного року.

Він називав "великою проблемою для всього світу" закінчення термінів ДСНО.

