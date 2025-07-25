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"Я хотел бы этого": Трамп анонсировал подготовку нового договора с РФ о ядерном оружии

США, Пятница 25 июля 2025 19:14
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"Я хотел бы этого": Трамп анонсировал подготовку нового договора с РФ о ядерном оружии Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет подготовить новый договор об ограничении ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Россией. Действующий договор истекает в начале 2026 года.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами 25 июля.

Когда журналисты спросили у Трампа, хотел бы он дальнейшего сокращения ядерных вооружений в мире, он ответил утвердительно. Однако срок действия третьего Договора о сокращении наступательных вооружений, СНВ-3, истекает уже через шесть месяцев.

"Я бы хотел этого. Но это (истечение сроков договора, - ред.) проблема для всего мира. Знаете, мы имеем ограничения, и у них, как вы знаете, есть ограничения на ядерное оружие. Мы не хотим, чтобы это соглашение истекало. Мы начинаем работать над этим. Но это является большой проблемой для всего мира", - сказал американский президент.

Что такое СНВ-3

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, более известный, как СНВ-3 - договоренность о взаимном сокращении арсеналов развернутого ядерного оружия.

СНВ-3, подписанный в 2010 году 44-м президентом США Бараком Обамой и тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым, был рассчитан на 10 лет с возможностью пролонгации по соглашению сторон еще на пять лет. Договор заменил аналогичные СНВ-2 (истек в 2009 году) и СНВ-1 (истек в 2002 году).

Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали:

  • 700 единиц - для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ);
  • 1550 единиц - для боезарядов на них;
  • 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Когда истекут сроки договора

Отмечается, что СНВ-3 будет действовать до начала 2026 года. Пока нет никаких признаков его замены другой договоренностью. Трамп всегда настаивал на том, что участие в новом договоре должен принимать и Китай - чего Пекин не хочет.

Со своей стороны, российский режим с 2022 года блокирует осмотр своих ядерных объектов, что предусмотрено договором. А в феврале 2023 года в рамках ядерного шантажа российский диктатор Владимир Путин объявил об одностороннем приостановлении участия России в СНВ-3.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Ядерное оружие
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