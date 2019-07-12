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Росія почала постачання С-400 до Туреччини

Новини » Політика    12.07.2019 - 13:35
Росія почала постачання С-400 до Туреччини
Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

Туреччина стала першою країною НАТО, яка придбала у Росії С-400

Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

У міністерстві оборони Туреччини заявили, що на базу "Мюртед" вже доставили перші комплектуючі.

"В рамках угоди про постачання російських зенітних ракетних комплексів Туреччині 12 липня 2019 року почалася передача першої партії комплектуючих для С-400 на авіабазу "Мюртед" в провінції Анкара", - йдеться в заяві.  

Раніше Вашингтон пропонував Туреччині комплекси Patriot, але президент Туреччини відмовився і підписав контракт з Росією на постачання чотирьох російських систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів.

Нагадаємо, що в липні США можуть запровадити санкції щодо Туреччини через закупівлю російської системи С-400. Сполучені Штати кажуть, що С-400 становлять загрозу  для американської програми винищувачів F-35, і сказали Туреччині, що вона також буде із неї виключена.

Відзначимо, що віце-президент США Майк Пенс закликав Туреччину визначитися, чи дійсно вона хоче залишатися важливим партнером НАТО, або ж бажає ризикувати безпекою альянсу через рішення, які підривають безпеку блоку.

 

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