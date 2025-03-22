Россияне запустили по Украине 179 дронов. Что известно о работе ПВО

Фото: ПВО сбила 100 из 179 дронов во время атаки РФ по Украине 22 марта (Getty Images)

В ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 179 беспилотниками. Их они запускали с нескольких направлений, но это не помешало ПВО сбить большинство из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 22 марта противник атаковал 179 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям", - говорится в сообщении. Дроны оккупанты запускали с трех направлений - Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда (Крым). Работа ПВО Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. "По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 100 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. Кроме того, 63 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.