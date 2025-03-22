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Россияне запустили по Украине 179 дронов. Что известно о работе ПВО

Украина, Суббота 22 марта 2025 08:46
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Россияне запустили по Украине 179 дронов. Что известно о работе ПВО Фото: ПВО сбила 100 из 179 дронов во время атаки РФ по Украине 22 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 179 беспилотниками. Их они запускали с нескольких направлений, но это не помешало ПВО сбить большинство из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 22 марта противник атаковал 179 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям", - говорится в сообщении.

Дроны оккупанты запускали с трех направлений - Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда (Крым).

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 100 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны.

Кроме того, 63 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Запорожье, Харьковская, Сумская и Киевская области.

В частности, в ночь на 22 марта российская армия атаковала Киев 52 дронами. Из-за падения обломков произошел пожар в многоэтажке в одном из районов. Вечером 21 марта в Киеве раздавались взрывы, работала ПВО.

Кроме того, россияне атаковали Запорожье. По предварительным данным, погибли три человека. В городе вспыхнули пожары в нескольких местах, в частности на территории детсада и в многоэтажке. Позже, уже утром 22 марта, спасатели уточнили, что из-за обстрела Запорожья два человека погибли, еще 13 получили ранения.

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