РФ атаковала Кропивницкий дронами: повреждены дома, есть пострадавшие (фото)

Начиная с вечера, 19 марта, российские оккупанты массированно атаковали Кропивницкий дронами. В результате атаки зафиксированы повреждения домов и есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

Он рассказал, что из-за вражеской атаки были разбиты жилые дома. Пострадал как частный сектор, так и многоэтажки. По словам Райковича, город пережил самую массовую атаку РФ. При этом погибших нет, но есть пострадавшие.

"К счастью, все живы. Однако есть раненые, среди них ребенок. Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС", - написал он.

Также глава ОВА проинформировал, что "на месте провел заседание оперативного штаба". В частности, будет развернут передвижной пункт несокрушимости.

"Утром все коммунальные службы города будут работать над ликвидацией последствий", - резюмировал Райкович.