ua en ru
Чт, 20 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ атаковала Кропивницкий дронами: повреждены дома, есть пострадавшие (фото)

Четверг 20 марта 2025 02:52
UA EN RU
РФ атаковала Кропивницкий дронами: повреждены дома, есть пострадавшие (фото) Фото: последствия атаки РФ в Кропивницком (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Эдуард Ткач

Начиная с вечера, 19 марта, российские оккупанты массированно атаковали Кропивницкий дронами. В результате атаки зафиксированы повреждения домов и есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

Он рассказал, что из-за вражеской атаки были разбиты жилые дома. Пострадал как частный сектор, так и многоэтажки. По словам Райковича, город пережил самую массовую атаку РФ. При этом погибших нет, но есть пострадавшие.

"К счастью, все живы. Однако есть раненые, среди них ребенок. Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС", - написал он.

Также глава ОВА проинформировал, что "на месте провел заседание оперативного штаба". В частности, будет развернут передвижной пункт несокрушимости.

"Утром все коммунальные службы города будут работать над ликвидацией последствий", - резюмировал Райкович.

Напомним, что менее двух часов назад в "Укрзализныце" сообщили, что из-за атаки россиян в Кировоградской области зафиксировали повреждения инфраструктуры. Это в свою очередь, привело к изменению движения ряда поездов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кировоградская область Война в Украине
NEWS
Украина провела очередной обмен пленными с РФ: сколько граждан вернули
Украина провела очередной обмен пленными с РФ: сколько граждан вернули
DAILY
Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия