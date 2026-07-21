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Трамп пообещал "разобраться" с хуситами в случае блокады Красного моря

21:44 21.07.2026 Вт
2 мин
Удастся ли сохранить открытым еще один ключевой пролив для транспортировки нефти?
aimg Елена Бджола
Трамп пообещал "разобраться" с хуситами в случае блокады Красного моря Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Йеменские хуситы угрожают перекрыть навигацию в Красном море для Саудовской Аравии. Однако США не разрешат этого сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, передает The White House.

Трамп обещает свободный проход по Черному морю.

Трамп на встрече с президентом Ливана Жозефом Ауном поднял вопрос свободной навигации в Красном море.

"Возможно, это произойдет, но мы позаботимся об этом, если что-то подобное будет. Мы уже делали это с хуситами раньше, и давно не слышали от них с тех пор как сделали то, что сделали", - отметил президент США.

Трамп отметил, что у хуситов не было проблем с США в течение длительного времени, в том числе и во время конфликта с Ираном.

"Я думаю, что если что-то подобное произойдет, нам просто придется заниматься этими делами", - уточнил Трамп.

Хуситы угрожают перекрыть Баб-эль-Мандеб

Напомним, 20 июля поддерживаемая Ираном группировка хуситов заявила о введении морской блокады Саудовской Аравии. Боевики объяснили, что считают этот шаг ответом на многолетнюю блокаду Йемена.

Ранее Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовым закрыть нефтяной маршрут через Баб-эль-Мандебский пролив. Это произойдет, если США нанесут удар по иранской энергетической инфраструктуре.

13 июля чиновник Йемена предупредил, что вооруженные силы страны готовы закрыть Баб-эль-Мандебский пролив. А это приведет, по его словам, к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель.

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