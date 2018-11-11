У США заявили, що продовжать працювати з ЄС проти запуску "Північного потоку-2"

Фото: міністр енергетики США Рік Перрі (PAP/Tomasz Gzell)

США активно виступають проти "Північного потоку-2"

Сполучені Штати Америки активно виступають проти запуску газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики США Ріка Перрі.

За словами Перрі, в Євросоюзі дуже мало країн, які підтримують "Північний потік-2", а США активно виступають проти нього. При цьому, Перрі наголосив, що газопровід "Північний потік-2" не є комерційним проектом.

"Ми збираємося робити все можливе, щоб дати ЄС стільки варіантів, скільки вони хочуть. Мова йде не тільки про продаж американського скрапленого природного газу (СПГ) в Європі. Ми за трубопровід Trans-Adriatic, який доставляє каспійський газ в південну частину Європи, ми знаємо, що в південній частині Хорватії, Румунії, є декілька сховищ для зрідженого природного газу, які можуть поставляти газ, і очевидно, поляки також розвивають цей потенціал. В Італії є великий об'єкт", - сказав він.

Перрі наголосив, що дуже важливо, щоб в ЄС розуміли, що у Росії є досвід припинення поставок газу і що наявність цих альтернативних джерел поставок має важливе значення для майбутнього розвитку Європи.

"Звичайно, Україна це розуміє", - додав він.

U. S. Secretary of Energy Perry's Visit to Trypilska Power Plant Міністр енергетики США Рік Перрі сьогодні прибув до України і порозмовляв із пресою, стоячи на купі американського вугілля з Пеннсильванії на вугільному сховищі Трипільської ТЕС! U. S. Secretary Rick Perry arrived in Ukraine today and spoke to the media at the Trypilska Power Plant's coal storage facility, on top of a mountain of Pennsylvania coal! Опубліковано U. S. Embassy Kyiv Ukraine Субота, 10 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в США не виключають введення санкцій у відповідь на будівництво газопроводу "Північний потік-2".