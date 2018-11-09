У США не виключили санкції за будівництво "Північного потоку-2"

Фото: міністр енергетики США Рик Перри (PAP/Tomasz Gzell)

США підкреслює, що Nord Stream 2 порушує енергетичну безпеку в Європі

У Сполучених Штатах Америки не виключають запровадження санкцій у відповідь на побудову газопроводу "Північний потік-2". Про це у четвер, 8 листопада, у Варшаві заявив міністр енергетики США Рік Перрі, повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Польське Радіо".

На думку міністра енергетики США, проект Nord Stream 2 порушує енергетичну безпеку в Європі. І Вашингтон не підтримує німецько-російські інвестиції у проект. У Сполучених Штатах не виключають запровадження санкцій проти компаній, пов'язаних з проектом.

"Сполучені Штати не підтримують Nord Stream 2, і я не бачу жодного сигналу, аби ми будь-коли могли би підтримати цей проект. Санкції - це один з варіантів президента", - наголосив міністр енергетики Перрі.

Зазначимо, газопровід Nord Stream 2 будує російський газовий монополіст "Газпром".

Нагадаємо, з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини в обхід України. Водночас канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в України мають бути гарантії збереження транзитної ролі після запуску "Північного потоку-2".

Як повідомляло РБК-Україна, 8 листопад США запровадили нові санкції проти Росії. Мінфін США вказує, що додаткові санкції вводяться "у відповідь на триваючу згубну діяльність і дестабілізуючу поведінку Росії".