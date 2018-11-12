У США заявили, що Україна та ЄС не повинні стати заручниками "Північного потоку-2"

Фото: Рік Перрі (flickr.com.gageskidmore)

США готові працювати з Україною, як партнери, запевнив Перрі

Сполучені Штати Америки (США) продовжують чітко висловлювати незгоду щодо другої нитки газопроводу "Північний потік". Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, США продовжують чітко висловлювати незгоду щодо другої нитки газопроводу "Північний потік", "Турецького потоку".

"Причиною цього є те, що громадяни України, ЄС не повинні стати заручниками постачання енергоресурсів з одного джерела. І, власне, цей месседж може бути підсилений тим, що ми готові працювати з Україною, як партнери. Цей месседж посилає президент США", - зазначи він.

Нагадаємо, раніше Перрі заявив, що в Євросоюзі дуже мало країн, які підтримують "Північний потік-2", а США активно виступають проти нього. При цьому, Перрі наголосив, що газопровід "Північний потік-2" не є комерційним проектом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в США не виключають введення санкцій у відповідь на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, газопровід "Північний потік-2" будує російський газовий монополіст "Газпром".