ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Трампа хотят запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией, - Reuters

Пятница 10 октября 2025 08:15
UA EN RU
У Трампа хотят запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией, - Reuters Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство транспорта США намерено запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России при выполнении рейсов или из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, американские авиакомпании недовольны текущей ситуацией. Им было запрещено пролетать над Россией в 2022 году, тогда как китайские перевозчики продолжают использовать этот маршрут.

Согласно проекту документа, подготовленного Минтрансом США, этот "дисбаланс стал существенным фактором конкуренции".

В Министерстве транспорта также заявили, что предлагают запретить пролеты над территорией Китая, "чтобы выровнять конкурентное неравенство между американскими и китайскими авиаперевозчиками", заявив, что текущая ситуация "несправедлива и привела к существенным негативным конкурентным последствиям для американских авиаперевозчиков".

Источники Reuters отмечают, что Министерство транспорта дает китайским перевозчикам два дня на то, чтобы отреагировать на предложенный указ, и заявило, что окончательный запрет может вступить в силу уже в ноябре.

Некоторые американские авиакомпании ранее сообщили администрации Трампа, что прямые рейсы с Восточного побережья США в Китай экономически нецелесообразны из-за дополнительных расходов, связанных с невозможностью пролетов над Россией.

В некоторых случаях перевозчикам даже приходится оставлять часть мест свободными и сокращать массу груза из-за увеличения дальности полета.

Напомним, ранее Администрация президента Дональда Трампа объявила о намерении отменить выплаты за задержки рейсов.

Предварительно планировалось, что авиакомпании будут обязаны выплачивать пассажирам не менее 200 долларов за задержки внутренних рейсов продолжительностью три часа и более. Более того, штрафы должны были увеличиваться до 375-525 долларов за задержки продолжительностью от шести до девяти часов и до 750-775 долларов за задержки девять часов и более.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
Новости
Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: сколько выделят Украине
Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: сколько выделят Украине
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны