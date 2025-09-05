Авиаперевозчики радуются: Трамп отменил правила Байдена о выплатах за задержки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Министерство транспорта США 4 сентября сообщило в Интернете, что отзывает предварительное сообщение о предложенных правилах, которое в декабре 2024 года подала администрация бывшего президента Джо Байдена.

Тогда планировалось, что авиакомпании будут обязаны выплачивать пассажирам не менее 200 долларов за задержки внутренних рейсов продолжительностью три часа и более. Более того, штрафы должны были увеличиваться до 375-525 долларов за задержки продолжительностью от шести до девяти часов и до 750-775 долларов за задержки девять часов и более.

В заявлении Министерства транспорта указано, что решение об отмене правил Байдена "соответствует приоритетам Департамента и администрации Трампа".

Группа Airlines for America, которая лоббирует интересы крупных авиакомпаний в Вашингтоне, уже высоко оценила этот шаг.

"Мы поощряем Министерство транспорта пересматривать ненужные и обременительные правила, которые превышают его полномочия и не решают вопросы, важные для наших клиентов", - говорится в заявлении организации.

Правила администрации Байдена, которые требовали компенсации от авиакомпаний, ранее рекламировали как значительный шаг вперед для защиты пассажиров, которые страдали от задержек из-за сбоев в компьютерных системах авиакомпаний.

Представитель Министерства транспорта администрации Трампа отметил, что ведомство и в дальнейшем будет выполнять все требования по защите прав потребителей, установленные Конгрессом.

"Однако некоторые правила, предложенные или принятые предыдущей администрацией, выходили за рамки того, что требует Конгресс по закону, и мы намерены пересмотреть эти внезаконные требования", - подчеркнул он.