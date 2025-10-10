У Трампа хочуть заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією, - Reuters
Міністерство транспорту США має намір заборонити китайським авіакомпаніям використовувати повітряний простір Росії при виконанні рейсів або зі Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства, американські авіакомпанії незадоволені поточною ситуацією. Їм було заборонено пролітати над Росією у 2022 році, тоді як китайські перевізники продовжують використовувати цей маршрут.
Згідно із проектом документа, підготовленого Мінтрансом США, цей "дисбаланс став суттєвим чинником конкуренції".
У Міністерстві транспорту також заявили, що пропонують заборонити прольоти над територією Китаю, "щоб вирівняти конкурентну нерівність між американськими та китайськими авіаперевізниками", заявивши, що поточна ситуація "несправедлива і призвела до суттєвих негативних конкурентних наслідків для американських авіаперевізників".
Джерела Reuters зазначають, що Міністерство транспорту дає китайським перевізникам два дні на те, щоб відреагувати на запропонований указ, і заявило, що остаточна заборона може набути чинності вже у листопаді.
Деякі американські авіакомпанії раніше повідомили адміністрацію Трампа, що прямі рейси зі Східного узбережжя США до Китаю економічно недоцільні через додаткові витрати, пов'язані з неможливістю прольотів над Росією.
У деяких випадках перевізникам навіть доводиться залишати частину місць вільними та скорочувати масу вантажу через збільшення дальності польоту.
Нагадаємо, раніше Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про намір скасувати виплати за затримки рейсів.
Попередньо планувалось, шо авіакомпанії будуть зобов’язані виплачувати пасажирам щонайменше 200 доларів за затримки внутрішніх рейсів тривалістю три години і більше. Більше того, штрафи мали збільшуватися до 375-525 доларів за затримки тривалістю від шести до дев’яти годин та до 750-775 доларів за затримки дев’ять годин і більше.