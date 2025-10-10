ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Трампа хочуть заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією, - Reuters

П'ятниця 10 жовтня 2025 08:15
UA EN RU
У Трампа хочуть заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією, - Reuters Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство транспорту США має намір заборонити китайським авіакомпаніям використовувати повітряний простір Росії при виконанні рейсів або зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, американські авіакомпанії незадоволені поточною ситуацією. Їм було заборонено пролітати над Росією у 2022 році, тоді як китайські перевізники продовжують використовувати цей маршрут.

Згідно із проектом документа, підготовленого Мінтрансом США, цей "дисбаланс став суттєвим чинником конкуренції".

У Міністерстві транспорту також заявили, що пропонують заборонити прольоти над територією Китаю, "щоб вирівняти конкурентну нерівність між американськими та китайськими авіаперевізниками", заявивши, що поточна ситуація "несправедлива і призвела до суттєвих негативних конкурентних наслідків для американських авіаперевізників".

Джерела Reuters зазначають, що Міністерство транспорту дає китайським перевізникам два дні на те, щоб відреагувати на запропонований указ, і заявило, що остаточна заборона може набути чинності вже у листопаді.

Деякі американські авіакомпанії раніше повідомили адміністрацію Трампа, що прямі рейси зі Східного узбережжя США до Китаю економічно недоцільні через додаткові витрати, пов'язані з неможливістю прольотів над Росією.

У деяких випадках перевізникам навіть доводиться залишати частину місць вільними та скорочувати масу вантажу через збільшення дальності польоту.

Нагадаємо, раніше Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про намір скасувати виплати за затримки рейсів.

Попередньо планувалось, шо авіакомпанії будуть зобов’язані виплачувати пасажирам щонайменше 200 доларів за затримки внутрішніх рейсів тривалістю три години і більше. Більше того, штрафи мали збільшуватися до 375-525 доларів за затримки тривалістю від шести до дев’яти годин та до 750-775 доларів за затримки дев’ять годин і більше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай
Новини
Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: скільки виділять Україні
Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: скільки виділять Україні
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни