У Трампа допустили усиление санкций США против России

Санкции против России

Напомним, президент США Дональд Трамп еще в январе допускал, что он введет новые санкции против России, если та откажется от мирных переговоров с Украиной.

При этом Келлог заверял, что Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы положить конец войне.

Он уточнял, что возможно усиление ограничений, которые касаются добычи и экспорта нефти.

Также на прошлой неделе Трамп продлил санкции против России еще на год, поскольку действия Москвы представляют угрозу для национальной безопасности США.

К слову, только сегодня Келлог отмечал, что США рассматривают санкции как возможность надавить на Россию, чтобы она села за стол переговоров.

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