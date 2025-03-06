Келлог заявил об "активных движениях" США для давления на Россию и Украину
США сейчас "активно" давят на Россию и Украину, чтобы "посадить" стороны за стол переговоров. Вашингтон использует метод кнута и пряника.
Как передает РБК-Украина, об этом в ходе выступления на мероприятии Совета по международным отношениям заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.
"То, что вы видите сейчас, это срочные попытки администрации Трампа, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы достичь мирного урегулирования. А это означает метод кнута и пряника в отношении обеих сторон. Сейчас активные движения от администрации (Трампа, - ред.), чтобы давить на Россию, и очевидно, на Украину также", - рассказал Келлог.
Он уточнил, что на Россию пытаются надавить при помощи конфискации активов для перевооружения и восстановления Украины и максимальных санкций в отношении российской энергетики. Такими инструментами Белый дом побуждает Россию к мирному соглашению.
В то же время, по его словам, средством давления на Украину является соглашение по полезным ископаемым.
"Шире говоря, это соглашение (по полезным ископаемым, - ред.) также предусматривает партнерство между США и Украиной, которое сможет подкрепить архитектуру безопасности для Украины на будущее. Если США имеют прямой экономический интерес в Украине, США имеют и прямой интерес в защите своих инвестиций, что де-факто и является гарантией безопасности для Украины", - добавил Келлог.
Давление на Украину
Напомним, на этой неделе стало известно, что США приостановили предоставление Украине военной помощи, которую обещала передать еще администрация Джо Байдена.
Также Вашингтон решил прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, что сильно влияет на возможности украинских воинов обороняться.
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