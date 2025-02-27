Трамп решил продлить на год санкции против России

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении санкций против России. Ограничения будут действовать еще как минимум год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ в Федеральном реестре.

В документе отмечается, что США впервые ввели санкции против России еще в 2014 году, когда российские солдаты вторглись на украинскую территорию и оккупировали Крым, а также отдельные части Донецкой и Луганской областей.

После этого первый указ о санкциях №13660 от 2014 года американские президенты неоднократно дополняли при помощи других указов, поскольку Россия продолжала и масштабировала свою агрессию.

В документе сказано, что действия и политика России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, поэтому санкции "должны продолжать действовать после 6 марта 2025 года".

"Поэтому, в соответствии с разделом 202(d) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях, я продлеваю на один год действие национальной чрезвычайной ситуации, объявленной в исполнительном указе №13660", - сказано в новом указе.

Стоит заметить, что указ Трампа пока не опубликован. Ожидается, что он будет опубликован завтра, 28 февраля.