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Не то, чего хочет Нетаньяху: Вэнс озвучил главную цель США в отношении Ирана

07:42 09.06.2026 Вт
2 мин
Как вице-президент США объяснил позицию Белого дома?
aimg Екатерина Коваль
Не то, чего хочет Нетаньяху: Вэнс озвучил главную цель США в отношении Ирана Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто признал: интересы Вашингтона и Иерусалима в отношении Ирана могут расходиться. Главная цель США - ядерная сделка с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Что сказал Вэнс

В интервью Fox News вице-президент четко разграничил позиции двух союзников.

"У США и Израиля есть много общих интересов. Но есть и ситуации, где наши интересы расходятся", - заявил он.

По словам Вэнса, главная цель США в Иране - не допустить создания ядерного оружия.

Вашингтон убежден, что за последние полтора года создал условия для достижения долгосрочного урегулирования ядерного вопроса.

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"Израилю это может нравиться, а может и нет, но мы считаем, что это в интересах Соединенных Штатов. И мы будем продолжать идти по этому пути, потому что именно для этого президента выбрали", - подчеркнул он.

Поздно вечером 7 июня Иран впервые с апреля нанес по меньшей мере три волны ракетных ударов по Израилю, около 10 ракет перехвачено, жертв от прямых попаданий нет.

После атаки Трамп позвонил Нетаньяху и призвал воздержаться от ответа, заверив, что переговоры с Ираном выходят на финишную прямую. Израиль просьбу проигнорировал, утром 8 июня нанес удары по ракетным пусковым установкам и военной инфраструктуре в Иране.

В тот же день Иран объявил о прекращении операций против Израиля, но пригрозил "более жесткими и разрушительными действиями", если Израиль продолжит операцию в Ливане.

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