Трамп уволил главу Бюро по авторским правам: демократ обвинил его в захвате власти

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Увольнение Ширы Перлмуттер в субботу произошло спустя два дня после того, как Трамп уволил главу Библиотеки Конгресса США - Карлу Хейден, которая осуществляла надзор за бюро по авторским правам.

В свою очередь демократы Конгресса подвергли критике действия Трампа в отношении Перлмуттер и Хейден.

"(Увольнение Трампом Перлмуттер - ред.) является наглым, беспрецедентным, захватом власти без каких либо правовых оснований. Ее пребывание в должности вывело Бюро по авторским правам в 21 век, всесторонне модернизировав его деятельность и установив мировые стандарты на стыке ИИ и интеллектуальной собственности", - заявил представитель Джо Морелл из Нью-Йорка, главный демократ в Комитете по администрированию Палаты представителей, который курирует федеральные выборы.

Bloomberg отметило, что Перлмуттер была назначена на свою должность в октябре 2020 года. В ее обязанности входило консультирование Конгреса и органов исполнительной власти по вопросам политики в области авторских прав, а также руководство администрированием важных положений закона США от авторских правах.