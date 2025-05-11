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Трамп уволил главу Бюро по авторским правам: демократ обвинил его в захвате власти

Воскресенье 11 мая 2025 08:00
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Трамп уволил главу Бюро по авторским правам: демократ обвинил его в захвате власти Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп уволил уволил высокопоставленного чиновника Бюро по авторским правам Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Увольнение Ширы Перлмуттер в субботу произошло спустя два дня после того, как Трамп уволил главу Библиотеки Конгресса США - Карлу Хейден, которая осуществляла надзор за бюро по авторским правам.

В свою очередь демократы Конгресса подвергли критике действия Трампа в отношении Перлмуттер и Хейден.

"(Увольнение Трампом Перлмуттер - ред.) является наглым, беспрецедентным, захватом власти без каких либо правовых оснований. Ее пребывание в должности вывело Бюро по авторским правам в 21 век, всесторонне модернизировав его деятельность и установив мировые стандарты на стыке ИИ и интеллектуальной собственности", - заявил представитель Джо Морелл из Нью-Йорка, главный демократ в Комитете по администрированию Палаты представителей, который курирует федеральные выборы.

Bloomberg отметило, что Перлмуттер была назначена на свою должность в октябре 2020 года. В ее обязанности входило консультирование Конгреса и органов исполнительной власти по вопросам политики в области авторских прав, а также руководство администрированием важных положений закона США от авторских правах.

Увольнения при президентстве Трампе

Напомним, в апреле администрация Трампа начала массовые увольнения 10 тысяч сотрудников в учреждениях здравоохранения. Процес происходил в рамках кампании по сокращению федеральных расходов.

Также мы писали, что в прошлом месяце Трамп уволил несколько высокопоставленных чиновников Совета нацбезопасности. Такой совет Трампу дала радикальная активистка и конспиролог Лора Лумер.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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