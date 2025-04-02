В США массово увольняют работников учреждений здравоохранения

Администрация президента США Дональда Трампа начала массовые увольнения 10 тысяч сотрудников в учреждениях здравоохранения в рамках кампании по сокращению федеральных служащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным многочисленных источников агентства, знакомых с ситуацией, охрана запретила вход некоторым сотрудникам через несколько часов после того, как они получили уведомление об увольнении.

Сокращения коснулись несколько известных агентств при Министерстве здравоохранения и социальных служб, в частности Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA), Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и Национальные институты здравоохранения (NIH).

Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший назвал эти сокращения, которые вместе с другими недавними увольнениями уменьшат общее количество персонала с 82 тысяч до 62 тысяч, необходимыми для упорядочения раздутой бюрократической системы.

В то же время, пишет Reuters, эти сокращения предусматривают и увольнение ведущих ученых, которые наблюдают за общественным здоровьем, исследованиями рака и одобрением вакцин и лекарств. Это вызывает беспокойство относительно того, как США будут реагировать на актуальные чрезвычайные ситуации - вспышку кори и распространение птичьего гриппа.

По данным одного из источников, среди тех, кто покинул пост в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое считается главным мировым регулятором в сфере лекарственных средств, был Питер Штайн, директор Управления по новым лекарственным средствам в подразделении Центра оценки и исследований лекарственных средств. Он подал в отставку во вторник, когда ему грозило увольнение.

Также был уволен Брайан Кинг, руководитель отдела Центра по контролю за табачными изделиями Управления по продовольствию и медикаментам США. Об этом говорится в электронном письме, направленном Кингом сотрудникам ведомства, попавшем в распоряжение агентства Reuters. Это произошло после увольнения Питера Маркса, высокопоставленного чиновника FDA, который занимался вопросами вакцин.

Сотрудники также увольняются, а некоторые работники, проверяющие продукцию пытаются уложиться в установленные сроки.

"С FDA, какой мы ее знали, покончено, большинство лидеров с институциональными знаниями и глубоким пониманием разработки и безопасности продуктов больше не работают. Я верю, что история признает это огромной ошибкой. Будет интересно услышать от нового руководства, как они планируют собрать "Шалтая-Болтая" снова", - написал бывший комиссар Роберт Калифф в своей заметке на LinkedIn.

Длинные очереди и "сюрпризы" на входах

В центре Вашингтона охранники сообщали работникам, что их увольняют, когда они пытаются попасть в здание Мэри Свитцер, в котором расположены несколько офисов и отделов Министерства здравоохранения США, сообщил агентству один из сотрудников, находившийся на месте событий.

"Десятки людей были освобождены таким образом", - сказал сотрудник, используя аббревиатуру, означающую "уменьшение силы". Среди них был глухой человек, для которого охранник должен был набрать на телефоне сообщение о том, что он освобожден.

"Так что теперь охранники должны сообщать людям о том, что они потеряли работу", - сказал работник.

Сотрудник FDA сказал, что работники должны были предъявить свои бейджи на входе в здание, а тем, кого уволили, дали билет и сказали возвращаться домой. Люди часами ждали в очереди, не зная, что произойдет, когда они дойдут до входа.

В билете, который видело агентство Reuters, были указаны номера телефонов 10 различных отделов, куда сотрудники могли позвонить, чтобы получить свое "необходимое" оборудование.

Сотрудник FDA сообщил об увольнении 17 сотрудников пресс-службы, среди них - главный информационный директор FDA Вид Десаи.

Уволенные сотрудники получили электронные письма, в которых сообщалось, что увольнение не повлияло на их работу, производительность или поведение, и что их отправляют в административный отпуск. Один из источников сообщил, что этот отпуск отражает требование профсоюза по предупреждению за 60 дней.

Сокращения в Центре табачных изделий Управления по продовольствию и медикаментам США коснулись Управления по вопросам управления и Управления по вопросам регулирования в полном объеме.

"Я думаю, что это практически делает невозможным регулирование табачных изделий со стороны Центра табачных изделий (CTP)", - отметил бывший директор центра Митч Зеллер.

По словам источника, очередь из автомобилей заблокировала две главные дороги, ведущие к главному кампусу Национальных институтов здравоохранения (NIH) в Бетесде, штат Мэриленд, где рано утром во вторник сотрудники были уведомлены об увольнении.

Жанна Марраццо, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, которая сменила на этом посту Энтони Фаучи, была уволена с должности и ей предложили работу в Индийской службе здравоохранения. По словам источника, который подтвердил ее уход из источников в NIH.

Сокращения произошли в первый день работы комиссара FDA Марти Макари и директора NIH Джея Бхаттачарии, которых Сенат США утвердил на должностях на прошлой неделе.

Уволенные сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работали в Национальном центре экологического здоровья, Управлении по вопросам злоупотребления психоактивными веществами и психического здоровья, а также Национальном центре иммунизации и респираторных заболеваний. В частности, по меньшей мере один человек работал над федеральными мерами реагирования на вспышки кори.

"Министерство здравоохранения затрагивает жизнь почти каждого американца, и реорганизация и сокращение штата такого масштаба, как правило, занимает месяцы работы", - сказал Кевин Гриффис, который 21 марта подал в отставку с должности директора по коммуникациям CDC.

Чиновник ведомства здравоохранения сообщил, что сотрудники, которые работали непосредственно на Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS), также были уволены. Пресс-секретарь HHS заявил, что департамент не имеет ничего нового, кроме того, что было объявлено на прошлой неделе.

Как сообщили Reuters два источника, очередь, чтобы попасть в здание Министерства здравоохранения в Роквилле, штат Мэриленд, протянулась от дверей до парковки, и только два охранника на месте проверяли всех, кто пытался войти.