Трамп звільнив главу Бюро з авторських прав: демократ звинуватив його в захопленні влади
Президент США Дональд Трамп звільнив звільнив високопоставленого чиновника Бюро з авторських прав Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Звільнення Шири Перлмуттер у суботу відбулося через два дні після того, як Трамп звільнив главу Бібліотеки Конгресу США - Карлу Гейден, яка здійснювала нагляд за бюро з авторських прав.
Зі свого боку демократи Конгресу піддали критиці дії Трампа щодо Перлмуттер і Гейден.
"(Звільнення Трампом Перлмуттер - ред.) є нахабним, безпрецедентним, захопленням влади без будь-яких правових підстав. Її перебування на посаді вивело Бюро з авторських прав у 21 століття, всебічно модернізувавши його діяльність і встановивши світові стандарти на стику ШІ та інтелектуальної власності", - заявив представник Джо Морелл із Нью-Йорка, головний демократ у Комітеті з адміністрування Палати представників, що курирує федеральні вибори.
Bloomberg зазначило, що Перлмуттер була призначена на свою посаду в жовтні 2020 року. До її обов'язків входило консультування Конгресу та органів виконавчої влади з питань політики в галузі авторських прав, а також керівництво адмініструванням важливих положень закону США про авторські права.
Звільнення за президентства Трампа
Нагадаємо, у квітні адміністрація Трампа почала масові звільнення 10 тисяч співробітників в установах охорони здоров'я. Процес відбувався в рамках кампанії зі скорочення федеральних витрат.
Також ми писали, що минулого місяця Трамп звільнив кілька високопоставлених чиновників Ради нацбезпеки. Таку пораду Трампу дала радикальна активістка і конспіролог Лора Лумер.
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