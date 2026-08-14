Трамп обратился в Верховный суд из-за запрета строить бальный зал Белого дома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Трамп просит суд относительно бального зала

Обращение было направлено 14 августа и касалось строительства "просторного бального зала Белого дома".

Он был подан после решения апелляционного суда в Вашингтоне от 7 августа. Оно подтвердило решение федерального судьи, блокирующего работы на объекте, пока продолжается судебный процесс.

Апелляционный суд США округа Колумбия поддержал судебный запрет, выданный окружным судьей США Ричардом Леоном.

Генеральный прокурор Дин Джон Сауэр отметил в иске: если этот судебный приказ вступит в силу, он несправедливо предоставит одному окружному судье полномочия единого арбитра.

Того, кто будет определять, какое дальнейшее строительство "абсолютно необходимо" для обеспечения безопасности:

президента,

его семьи,

сотрудников,

посетителей Белого дома (в частности, иностранных чиновников, а также президентов и премьер-министров других стран).

Решение апелляционного суда еще не вступило в силу. То есть строительство объекта продолжается, пока Верховный суд решает, что делать дальше.

Конечный срок для решений судей - 21 августа.