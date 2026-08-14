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Трамп звернувся до Верховного суду через заборону будувати бальну залу Білого дому

19:47 14.08.2026 Пт
2 хв
Будівництво раніше було заблоковано
aimg Олена Бджола
Трамп звернувся до Верховного суду через заборону будувати бальну залу Білого дому Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Верховний суд США дозволити продовження будівництва бальної зали Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Трамп просить суд щодо бальної зали

Звернення було надіслано 14 серпня і стосувалося будівництва "просторої бальної зали Білого дому".

Його подали після рішення апеляційного суду у Вашингтоні від 7 серпня. Воно підтвердило рішення федерального судді, що блокує роботи на об'єкті, поки триває судовий процес.

Апеляційний суд США округу Колумбія підтримав судову заборону, видану окружним суддею США Річардом Леоном.

Генеральний прокурор Дін Джон Сауер зазначив у позові: якщо цей судовий наказ набуде чинності, він несправедливо надасть одному окружному судді повноваження єдиного арбітра.

Того, хто визначатиме, яке подальше будівництво є "абсолютно необхідним" для забезпечення безпеки:

  • президента,
  • його родини,
  • співробітників,
  • відвідувачів Білого дому (зокрема, іноземних високопосадовців, а також президентів і прем’єр-міністрів інших країн).

Рішення апеляційного суду ще не набуло чинності. Тобто будівництво об'єкта триває, поки Верховний суд вирішує, що робити далі.

Кінцевий термін для рішень суддів - 21 серпня.

Раніше РБК-Україна писало, що федеральний суддя постановив припинити роботи над заміною зруйнованого Східного крила Білого дому доти, доки Конгрес не ухвалить відповідне рішення.

Також Трамп різко розкритикував федерального суддю, який наказав зупинити будівництво бальної зали в Білому домі. Він назвав його "політичним" і звинуватив у спробі підірвати національну безпеку.

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