Трамп звернувся до Верховного суду через заборону будувати бальну залу Білого дому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Трамп просить суд щодо бальної зали

Звернення було надіслано 14 серпня і стосувалося будівництва "просторої бальної зали Білого дому".

Його подали після рішення апеляційного суду у Вашингтоні від 7 серпня. Воно підтвердило рішення федерального судді, що блокує роботи на об'єкті, поки триває судовий процес.

Апеляційний суд США округу Колумбія підтримав судову заборону, видану окружним суддею США Річардом Леоном.

Генеральний прокурор Дін Джон Сауер зазначив у позові: якщо цей судовий наказ набуде чинності, він несправедливо надасть одному окружному судді повноваження єдиного арбітра.

Того, хто визначатиме, яке подальше будівництво є "абсолютно необхідним" для забезпечення безпеки:

президента,

його родини,

співробітників,

відвідувачів Білого дому (зокрема, іноземних високопосадовців, а також президентів і прем’єр-міністрів інших країн).

Рішення апеляційного суду ще не набуло чинності. Тобто будівництво об'єкта триває, поки Верховний суд вирішує, що робити далі.

Кінцевий термін для рішень суддів - 21 серпня.