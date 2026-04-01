"Вышел за пределы": Трамп отреагировал на остановку строительства в Белом доме
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал федерального судью, который приказал остановить строительство бального зала в Белом доме, назвав его "политическим" и обвинив в попытке подорвать национальную безопасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Truth Social Дональда Трампа.
Что сказал Трамп
В своей заметке в Truth Social Трамп заявил, что судья, который остановил проект, "ненавидит Трампа" и "вышел за пределы своих полномочий". По словам президента, бальный зал должен стать "большим подарком Америке", который позволит будущим президентам и мировым лидерам безопасно проводить масштабные мероприятия.
Трамп подчеркнул, что здание будет оснащено:
бомбоубежищами;
современной больницей и медицинскими учреждениями;
защитными перегородками;
секретными военными объектами и оборудованием;
пуленепробиваемым, баллистическим и противовзрывным стеклом;
защитой от дронов;
военной вентиляцией.
"Без этого бального зала ни один будущий президент не сможет быть в безопасности во время мероприятий, инаугураций или глобальных саммитов", - написал Трамп.
Проект "в рамках бюджета и с опережением графика"
Президент отметил, что строительство продолжается "в рамках бюджета и с опережением графика". Почти все материалы уже изготовлены или находятся в пути, многие из них уже оплачены. Общая стоимость проекта - сотни миллионов долларов.
Обвинения в адрес судьи
Трамп обвинил судью в том, что тот "незаконно вмешался" в проект, и спросил, почему жалобу не подали раньше, до начала строительства.
"Это высокополитический судья, который вышел из-под контроля и наносит огромный вред нашей стране. Это насмешка над нашей судебной системой!" - заявил президент.
Он подчеркнул, что бальный зал является "жизненно важным для национальной безопасности", и ни один судья не может остановить этот "исторический и военно необходимый проект".
Проект Трампа по строительству нового бального зала в Белом доме стоимостью 400 млн долларов должен был заменить снесенное в 2025 году Восточное крыло (построенное в 1902 году, расширенное в 1942-м).
В декабре 2025 года Национальный фонд исторических памятников подал иск, утверждая, что президент превысил полномочия, снеся историческое здание без разрешения Конгресса. 31 марта 2026 года судья Ричард Леон остановил строительство.
Однако апелляционный суд 12 апреля разрешил временно продолжить работы - до 17 апреля, когда состоится ключевое слушание. Трамп лично приобщился к проекту, осматривая образцы камня, и назвал бальный зал "символом своего президентства" и критическим элементом безопасности.