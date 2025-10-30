Трамп встретился с Си Цзиньпинем на "12 из 10" и анонсировал обмен визитами
Президент США Дональд Трамп оценил встречу с лидером КНР Си Цзиньпинем на 12 баллов и пообещал посетить Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
После завершения встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Кенджу Дональд Трамп и Си Цзиньпин не делали заявлений для прессы.
Впрочем, Трамп пообещал, что по результатам переговоров будет опубликовано заявление.
"Но в целом, я думаю, по шкале от нуля до 10, где 10 - лучший вариант, я бы сказал, что встреча была на 12. Я думаю, что это была 12", - сказал он.
Также президент США сказал, что договорился с Си Цзиньпинем о визите в Китай.
"Я поеду в Китай в апреле, а он приедет сюда где-то после этого, то ли во Флориду, Палм-Бич, или в Вашингтон, округ Колумбия", - отметил Трамп.
Встреча Трампа с Си Цзиньпинем
Как писало РБК-Украина, Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпинем в Южной Корее впервые с 2019 года.
Целью переговоров, прежде всего, было преодоление острого экономического противостояния стран, которые считаются гигантами в мировой торговле.
Также ожидалось, что стороны обсудят возможные пути завершения войны в Украине.
Переговоры длились 1 час 40 минут - значительно меньше, чем ожидал глава Белого дома.
На фоне переговоров между лидерами США и КНР в Южной Корее, направленных на разрешение кризисной ситуации между странами, китайские акции достигли 10-летнего максимума.
Журналисты Sky News написали: среди инвесторов царит осторожный оптимизм относительно того, что потенциальное перемирие в торговой войне может подпитать позитивный импульс рынка.