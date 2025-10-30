ua en ru
Трамп зустрівся із Сі Цзіньпінем на "12 з 10" і анонсував обмін візитами

Південна Корея, Четвер 30 жовтня 2025 07:41
Трамп зустрівся із Сі Цзіньпінем на "12 з 10" і анонсував обмін візитами Фото: Сі Цзіньпін і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп оцінив зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпінем на 12 балів та пообіцяв завітати до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Після завершення зустрічі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у місті Кенджу Дональд Трамп та Сі Цзіньпін не робили заяв для преси.

Утім, Трамп пообіцяв, що за результатами перемовин буде опублікована заява.

"Але загалом, я думаю, за шкалою від нуля до 10, де 10 - найкращий варіант, я б сказав, що зустріч була на 12. Я думаю, що це була 12", - сказав він.

Також президент США сказав, що домовився із Сі Цзіньпінем про візит до Китаю.

"Я поїду до Китаю в квітні, а він приїде сюди десь після цього, чи то у Флориду, Палм-Біч, чи у Вашингтон, округ Колумбія", - зазначив Трамп.

Зустріч Трампа із Сі Цзіньпінем

Як писало РБК-Україна, Дональд Трамп зустрівся з Сі Цзіньпінем у Південній Кореї вперше з 2019 року.

Метою переговорів, насамперед, було подолання гострого економічного протистояння країн, які вважаються гігантами у світовій торгівлі.

Також очікувалося, що сторони обговорять можливі шляхи завершення війни в Україні.

Переговори тривали 1 годину 40 хвилин - значно менше, ніж очікував глава Білого дому.

Головне про історичну зустріч лідерів США і Китаю - в матеріалі РБК-Україна.

На тлі переговорів між лідерами США та КНР у Південній Кореї, спрямованих на вирішення кризової ситуації між країнами, китайські акції досягли 10-річного максимуму.

Журналісти Sky News написали: серед інвесторів панує обережний оптимізм щодо того, що потенційне перемир'я в торговельній війні може підживити позитивний імпульс ринку.

