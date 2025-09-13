ua en ru
Трамп встретится с Путиным в октябре? Обоих ждут в Малайзии: что известно

Суббота 13 сентября 2025 00:05
Трамп встретится с Путиным в октябре? Обоих ждут в Малайзии: что известно Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Малайзию в октябре этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New Straits Times.

Как пишет издание, премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим заявил, что Трамп, Путин, а также премьер-министр Китая Ли Цян посетят Малайзию для участия в 47-м саммите АСЕАН. В этом году саммит состоится в октябре.

"Нам повезло. Несмотря на тарифный вопрос, президент США Дональд Трамп позвонил и сообщил мне, что в следующем месяце посетит Малайзию, чтобы совпасть со встречей в АСЕАН. Премьер Ли Цян также будет присутствовать", - сказал Анвар.

Также, по его словам, во время визита в Пекин он встретился с Путиным и тот "сказал, что серьезно рассматривает возможность приезда в Малайзию".

"Хорошо, у нас будут Дональд Трамп, Владимир Путин и Ли Цян", - заявил премьер-министр Малайзии.

Саммит АСЕАН

Саммит АСЕАН - это ежегодная встреча лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая объединяет 10 государств региона:

  • Индонезия;
  • Малайзия;
  • Сингапур;
  • Таиланд;
  • Филиппины;
  • Бруней;
  • Вьетнам;
  • Лаос;
  • Мьянма;
  • Камбоджа.

Он является главной политической платформой организации, где обсуждаются ключевые вопросы сотрудничества: безопасность, экономика, инвестиции, развитие инфраструктуры, торговля и общие вызовы, в частности изменения климата или региональные конфликты.

Кроме внутренней координации, саммит АСЕАН часто включает расширенные форматы с участием партнеров - США, Китая, Японии, ЕС, Австралии и других стран. Такие встречи позволяют координировать позиции в глобальной политике, укреплять экономические связи и балансировать влияние крупных государств в Юго-Восточной Азии.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в ночь на 16 августа в Анкоридже (штат Аляска - ред.) состоялась встреча Трампа и Путина. Главной темой их встречи стала война в Украине и возможные пути ее завершения.

Тогда Путин озвучил ряд требований по прекращению войны в Украине: вывод украинских сил с территорий Донецкой и Луганской областей, отказ от вступления в НАТО, признание Крыма "российским" и смягчение части санкций.

Однако после их встречи Россия возобновила регулярные массированные удары по Украине. Так, в ночь на 28 августа оккупанты ударили по жилому дому в Киеве, в результате чего погибло более 20 человек.

Более того, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. После этого Трамп пригрозил Путину "сильным ударом": США могут нанести по России сильный удар с помощью санкций.

