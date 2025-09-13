Трамп встретится с Путиным в октябре? Обоих ждут в Малайзии: что известно

Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Малайзию в октябре этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New Straits Times.

Как пишет издание, премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим заявил, что Трамп, Путин, а также премьер-министр Китая Ли Цян посетят Малайзию для участия в 47-м саммите АСЕАН. В этом году саммит состоится в октябре.

"Нам повезло. Несмотря на тарифный вопрос, президент США Дональд Трамп позвонил и сообщил мне, что в следующем месяце посетит Малайзию, чтобы совпасть со встречей в АСЕАН. Премьер Ли Цян также будет присутствовать", - сказал Анвар.

Также, по его словам, во время визита в Пекин он встретился с Путиным и тот "сказал, что серьезно рассматривает возможность приезда в Малайзию".

"Хорошо, у нас будут Дональд Трамп, Владимир Путин и Ли Цян", - заявил премьер-министр Малайзии.

Саммит АСЕАН

Саммит АСЕАН - это ежегодная встреча лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая объединяет 10 государств региона:

Индонезия;

Малайзия;

Сингапур;

Таиланд;

Филиппины;

Бруней;

Вьетнам;

Лаос;

Мьянма;

Камбоджа.

Он является главной политической платформой организации, где обсуждаются ключевые вопросы сотрудничества: безопасность, экономика, инвестиции, развитие инфраструктуры, торговля и общие вызовы, в частности изменения климата или региональные конфликты.

Кроме внутренней координации, саммит АСЕАН часто включает расширенные форматы с участием партнеров - США, Китая, Японии, ЕС, Австралии и других стран. Такие встречи позволяют координировать позиции в глобальной политике, укреплять экономические связи и балансировать влияние крупных государств в Юго-Восточной Азии.