Трамп встретится с Путиным в октябре? Обоих ждут в Малайзии: что известно
Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Малайзию в октябре этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New Straits Times.
Как пишет издание, премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим заявил, что Трамп, Путин, а также премьер-министр Китая Ли Цян посетят Малайзию для участия в 47-м саммите АСЕАН. В этом году саммит состоится в октябре.
"Нам повезло. Несмотря на тарифный вопрос, президент США Дональд Трамп позвонил и сообщил мне, что в следующем месяце посетит Малайзию, чтобы совпасть со встречей в АСЕАН. Премьер Ли Цян также будет присутствовать", - сказал Анвар.
Также, по его словам, во время визита в Пекин он встретился с Путиным и тот "сказал, что серьезно рассматривает возможность приезда в Малайзию".
"Хорошо, у нас будут Дональд Трамп, Владимир Путин и Ли Цян", - заявил премьер-министр Малайзии.
Саммит АСЕАН
Саммит АСЕАН - это ежегодная встреча лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая объединяет 10 государств региона:
- Индонезия;
- Малайзия;
- Сингапур;
- Таиланд;
- Филиппины;
- Бруней;
- Вьетнам;
- Лаос;
- Мьянма;
- Камбоджа.
Он является главной политической платформой организации, где обсуждаются ключевые вопросы сотрудничества: безопасность, экономика, инвестиции, развитие инфраструктуры, торговля и общие вызовы, в частности изменения климата или региональные конфликты.
Кроме внутренней координации, саммит АСЕАН часто включает расширенные форматы с участием партнеров - США, Китая, Японии, ЕС, Австралии и других стран. Такие встречи позволяют координировать позиции в глобальной политике, укреплять экономические связи и балансировать влияние крупных государств в Юго-Восточной Азии.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, в ночь на 16 августа в Анкоридже (штат Аляска - ред.) состоялась встреча Трампа и Путина. Главной темой их встречи стала война в Украине и возможные пути ее завершения.
Тогда Путин озвучил ряд требований по прекращению войны в Украине: вывод украинских сил с территорий Донецкой и Луганской областей, отказ от вступления в НАТО, признание Крыма "российским" и смягчение части санкций.
Однако после их встречи Россия возобновила регулярные массированные удары по Украине. Так, в ночь на 28 августа оккупанты ударили по жилому дому в Киеве, в результате чего погибло более 20 человек.
Более того, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. После этого Трамп пригрозил Путину "сильным ударом": США могут нанести по России сильный удар с помощью санкций.