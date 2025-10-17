Трамп на встрече с Зеленским: мы можем склонить Путина к миру

Встреча Трампа с Зеленским

Напомним, сегодня, 17 октября, в Белом доме проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Как отмечал ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, ожидается, что одной из основных тем переговоров станет предоставление Украине нового американского оружия. Речь о дальнобойных ракетах Tomahawk, которые, как отмечал недавно Трамп, "хочет получить Зеленский".

Стоит заметить, что встреча Трампа и Зеленского происходит спустя день после телефонного разговора американского лидера с главой Кремля Владимиром Путиным.

Трамп после переговоров, как обычно, заявил, что "был достигнут прогресс". Он отмечал, что снова встретиться с Путиным. Ожидается, что их встреча состоится в Будапеште.

Премьер Словакии Роберт Фицо уже заявил, что готов помочь Венгрии в организации встречи США и России на уровне лидеров.