Трамп сделал заявление о сроках завершения операции против Ирана

Трамп предположил, что следующие четыре недели будут продолжаться интенсивные боевые действия. Впрочем, он уверен в том, что Иран потерпит поражение, а результаты иранских ударов его не удивили.

"Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предполагали, что он продлится около четырех недель. Всегда речь шла о четырехнедельном процессе, поэтому, несмотря на всю мощь страны, это продлится четыре недели или даже меньше", - отметил он.

Отметим, СМИ считают, что причина таких заявлений Трампа - это не его уверенность в победе за четыре недели. США и Израиль пытаются как можно быстрее подорвать военную мощь Ирана и заставить его капитулировать, поскольку уже сейчас в полный рост встала проблема - огромные расходы боеприпасов к системам ПВО могут оставить Вашингтон с пустыми арсеналами.