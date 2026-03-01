RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп сделал заявление о сроках завершения операции против Ирана

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что кампания против Ирана не будет длиться дольше, чем четыре недели. Так было запланировано с самого начала.

Трамп предположил, что следующие четыре недели будут продолжаться интенсивные боевые действия. Впрочем, он уверен в том, что Иран потерпит поражение, а результаты иранских ударов его не удивили.

"Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предполагали, что он продлится около четырех недель. Всегда речь шла о четырехнедельном процессе, поэтому, несмотря на всю мощь страны, это продлится четыре недели или даже меньше", - отметил он.

Отметим, СМИ считают, что причина таких заявлений Трампа - это не его уверенность в победе за четыре недели. США и Израиль пытаются как можно быстрее подорвать военную мощь Ирана и заставить его капитулировать, поскольку уже сейчас в полный рост встала проблема - огромные расходы боеприпасов к системам ПВО могут оставить Вашингтон с пустыми арсеналами.

 

Сам Трамп во время того же интервью признал, что американские войска в операции против Ирана после ответных ударов Тегерана уже имеют потери. Американский президент уже назвал условие, при котором может приостановить операцию.

В частности, во время ударов было ликвидировано большинство военного руководства Ирана и верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи. По утверждению Трампа, в результате атак Иран лишился сразу 48 чиновников.

При этом Дональд Трамп утверждает, что новые иранские лидеры хотят возобновить диалог с США, и он согласен на это. Однако сроки, когда будут встречи - не уточнил. Сейчас боевые действия продолжаются, США и Израиль бьют по Ирану, тот в ответ обстреливает почти все соседние страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп