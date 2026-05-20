ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Лесть, "три осени" и разговоры о войне: первые детали встречи Путина и Си Цзиньпина

09:15 20.05.2026 Ср
3 мин
Встреча состоялась через несколько дней после визита Трампа в Китай
aimg Татьяна Степанова
Лесть, "три осени" и разговоры о войне: первые детали встречи Путина и Си Цзиньпина Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В среду, 20 мая, в Пекине началась встреча между лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. Обсуждают партнерство и войну в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Путин сразу же попытался заискивать перед лидером Китая, использовав местное выражение: "Не виделись день, а будто прошло три осени".

В свою очередь Си Цзиньпин сделал заявление относительно войны в Иране. Он подчеркнул, что необходимо ее "быстрое завершение" для уменьшения перебоев в поставках энергоносителей.

Китайский лидер также заявил, что "международная ситуация нестабильна и турбулентна".

"Международная ситуация характеризуется переплетёнными турбулентностями и трансформациями, в то время как односторонние гегемонные течения бушуют", - сказал он, используя типичный для Пекина язык, чтобы раскритиковать то, что Пекин считает превышением полномочий во внешней политике США.

Си Цзиньпин отметил, что с учетом этого, Китай и Россия должны усилить свою "всеобъемлющую стратегическую координацию".

В Кремле сообщили, что в Пекине уже состоялись переговоры российской и китайской делегаций в узком составе, сейчас продолжается встреча в расширенном составе.

Путин осуществляет свой 25-й официальный визит в Китай за четверть века своего правления в России. За это время Москва и Пекин значительно усилили координацию в сфере торговли, дипломатии и безопасности.

Ожидается, что сегодняшние переговоры между Путиным и Си Цзиньпином будут сосредоточены на дальнейшем расширении их партнерства "без ограничений", а также предоставит обоим возможность обсудить визит Трампа и войны в Украине и Иране.

Уже известно, что Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений между Россией и Китаем.

Визит Путина в Китай

Напомним, 20 мая российский диктатор Владимир Путин прибыл в Китай. В Кремле этот визит называют частью "рутинных контактов" между Москвой и Пекином.

Встреча происходит вскоре после переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

Для китайского лидера это уже второй случай в этом году, когда он проводит дипломатические контакты с Трампом и Путиным почти подряд.

В частности, в начале февраля Си Цзиньпин отдельно общался по телефону с президентом США и главой Кремля с разницей всего в несколько часов.

Ранее СМИ сообщали, что Путин во время визита в Пекин снова попытается убедить Си Цзиньпина поддержать строительство газопровода "Сила Сибири-2". Это уже пятая попытка Кремля продвинуть этот проект за последние четыре года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация Китай Си Цзиньпинь
Новости
Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России