Трамп сделал заявление о шансах на встречу с Путиным в Будапеште

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в октябре Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор и объявили о намерении провести личную встречу в течение двух недель в столице Венгрии.

Подготовку к переговорам должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако вскоре американский лидер отменил встречу.

Это произошло из-за нежелания РФ менять свои максималистские требования по условиям завершения войны в Украине. Трамп публично сообщил, что "не собирается тратить свое время впустую".

После этого, в ночь на 23 октября, Трамп ввел санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Министерство финансов США призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Отметим, Трамп заявил, что готов к новой встрече с Путиным, однако только при условии заключения реального соглашения о завершении войны в Украине. В Кремле подтвердили, что диктатор якобы не против переговоров, однако конкретная дата саммита пока не определена.

РБК-Украина писало, что Украина согласна поддержать саммит Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, но при условии, что она даст прекращение огня и окончание войны.