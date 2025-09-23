RU

Трамп сделал прогноз по завершению войны России против Украины

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп допускает, что войну России против Украины не удастся завершить еще в течение долгого времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп отметил, что Россия "не выглядит очень выдающейся", поскольку она уже потратила на войну против Украины три с половиной года. Хотя Москва планировала завершить войну быстро. 

"Это около трех с половиной лет очень тяжелых боев. И похоже, что это еще долго не закончится", - добавил президент США. 

Когда может завершиться война РФ против Украины

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что он надеется на завершение войны России против Украины в течение трех-шести месяцев. Он отметил, что продолжение конфликта "его возмущает".

При этом спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отмечал, что США ставят перед собой цель завершить войну в Украине до конца года.

Прогнозы европейских политиков по наступлению мира более пессимистичны. В частности, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предупреждал, что не стоит ожидать завершения войны в Украине до Рождества.

Он подчеркивал, что единственный реальный инструмент против России - это санкции Запада, которые повлиять на возможности РФ финансировать войну.

