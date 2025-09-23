Трамп зробив прогноз щодо завершення війни Росії проти України

Коли може завершитися війна РФ проти України

Нагадаємо, раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявляв, що він сподівається на завершення війни Росії проти України протягом трьох-шести місяців. Він зазначив, що продовження конфлікту "його обурює".

При цьому спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф зазначав, що США ставлять перед собою мету завершити війну в Україні до кінця року.

Прогнози європейських політиків щодо настання миру більш песимістичні. Зокрема, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні попереджав, що не варто очікувати завершення війни в Україні до Різдва.

Він наголошував, що єдиний реальний інструмент проти Росії - це санкції Заходу, які мають вплинути на можливості РФ фінансувати війну.