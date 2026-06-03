Трамп сделал неожиданное заявление об иранском лидере Хаменеи
Аятолла Моджтаба Хаменеи остается одной из самых влиятельных фигур в Иране. Президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое может свидетельствовать о новом подходе Вашингтона к Тегерану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американского президента New York Post.
Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи "абсолютно причастен" к процессу принятия решений в Иране, в частности относительно возможного прекращения войны.
По его словам, аятолла пользуется значительным уважением в стране после гибели его отца, верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и других членов семьи в результате израильских авиаударов в начале войны.
"Они очень уважают его", - отметил американский лидер.
Президент США также не исключил личных контактов с Моджтабой Хаменеи.
"Я хотел бы встретиться с ним", - заявил Трамп.
Он добавил, что открыт к диалогу с представителями иранского руководства.
"Я бы с удовольствием встретился со всеми. Я хотел бы встретиться с ним, и, вероятно, мы встретимся в какой-то момент, в зависимости от того, как все сложится", - подчеркнул Трамп.
В то же время он не уточнил, ведется ли подготовка к возможным переговорам.
Что известно о Моджтабе Хаменеи?
Напомним, The New York Times ранее сообщала, что аятолла Моджтаба Хаменеи после ударов США и Израиля находится в укрытии под усиленной охраной. По данным издания, он получил ранения и проходит лечение, в частности перенес операции на ноге и руке.
Также сообщалось, что ожоги лица и губ затруднили его речь, из-за чего он не записывает публичных видео- или аудиообращений.
В то же время CNN со ссылкой на американскую разведку писал, что несмотря на проблемы со здоровьем Хаменеи может участвовать в формировании переговорной стратегии Тегерана в отношении США.
По оценкам спецслужб, новый верховный лидер Ирана способен влиять на ключевые решения, хотя часть аналитиков считает, что переговорным процессом могут руководить и другие представители иранской элиты.