Раненый Хаменеи может вести переговоры Ирана с США "из тени", - CNN

Американская разведка считает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может участвовать в формировании стратегии переговоров Тегерана с США по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По оценкам американских спецслужб, на которые ссылаются источники телеканала, Хаменеи участвует в формировании военной и переговорной стратегии Ирана вместе с высокопоставленными представителями режима.

В то же время в разведке признают, что структура власти в Тегеране после смены верховного лидера остается хаотичной и раздробленной.

Что известно о состоянии здоровья Хаменеи?

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана после гибели своего отца во время удара в начале войны. Сам он тогда также получил ранения, после чего ни разу не появлялся на публике. Это породило многочисленные слухи относительно его состояния здоровья и реального влияния на управление страной.

По информации CNN, американская разведка до сих пор не смогла подтвердить его местонахождение. Источники утверждают, что Хаменеи не пользуется электронными средствами связи, а общается только через личные встречи или курьеров.

Также сообщается, что новый верховный лидер Ирана продолжает лечение после сильных ожогов, которые охватили часть лица, руку, туловище и ногу.

Несмотря на это, в Иране уверяют, что Хаменеи находится в хорошем состоянии. Руководитель протокола офиса верховного лидера Мазахер Хосейни заявил, что верховный лидер получил легкие травмы стопы и поясницы и что "небольшой осколок попал ему за ухо", но сейчас уже "полностью здоров".

"Враг распространяет всевозможные слухи и ложные утверждения. Они хотят его увидеть и найти, но люди должны быть терпеливыми и не спешить. Он обратится к вам, когда наступит подходящее время", - заявил Хосейни.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на этой неделе сообщил, что провел с Хаменеи двухчасовую встречу. Это стала первая подтвержденная личная встреча нового верховного лидера с высокопоставленным чиновником после смены власти.

Кто на самом деле принимает решения?

В США в то же время сомневаются, насколько реально Хаменеи контролирует процесс принятия решений. Часть аналитиков американской разведки предполагает, что его имя могут использовать другие представители иранской элиты для продвижения собственных решений.

По оценкам разведки США, значительное влияние в стране сейчас имеют представители Корпуса стражей исламской революции и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, который считается одной из ключевых фигур в контактах с Вашингтоном.

Переговоры между США и Ираном

На фоне попыток возобновить переговоры США и Иран активизировали дипломатические контакты через посредников. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с премьер-министром Катара, обсудив возможные пути завершения конфликта и роль Дохи в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.