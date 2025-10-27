ua en ru
Трамп снова примеряет роль миротворца: обещает быстро уладить кризис в Азии

Понедельник 27 октября 2025 00:25
Трамп снова примеряет роль миротворца: обещает быстро уладить кризис в Азии Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень быстро" решит кризис между Афганистаном и Пакистаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания АР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов оперативно урегулировать кризис между Афганистаном и Пакистаном, где последние недели растет напряжение из-за пограничных столкновений. Его комментарий прозвучал в воскресенье, 26 октября, на полях саммита АСЕАН в Малайзии, когда переговоры между двумя странами вступили во второй день.

По словам Трампа, он "очень быстро решит этот вопрос", если стороны не смогут достичь устойчивого мира самостоятельно. "Я слышал, что Пакистан и Афганистан уже начали работать над этим. Но я могу помочь - и сделаю это быстро", - сказал американский лидер, назвав пакистанских политиков "замечательными людьми".

Вооруженное противостояние между двумя государствами обострилось в начале октября, когда на границе произошли самые кровавые бои за последние годы. По данным афганской стороны, тогда погибли десятки людей и сотни получили ранения. Пакистан, в свою очередь, заявил, что его действия были направлены только против боевиков и отрицал удары по гражданскому населению.

Второй раунд мирных переговоров между представителями Кабула и Исламабада проходит в Стамбуле. Основная цель - укрепить хрупкое перемирие, достигнутое ранее в Дохе. Афганская делегация настаивает, чтобы Пакистан прекратил нарушение границы и воздушного пространства, а также не допускал использования своей территории вооруженными группировками, враждебными Афганистану.

Как сообщают афганские СМИ, стороны обсуждают создание "четырехстороннего механизма мониторинга" для контроля за соблюдением условий перемирия и обмена информацией о возможных нарушениях. Пакистанская сторона пока воздерживается от официальных комментариев.

Аналитики отмечают, что заявление Трампа может стать сигналом для Исламабада о намерении США активнее включиться в мирный процесс. Напомним, Пакистан неоднократно выражал благодарность Трампу за его роль в урегулировании пограничного напряжения с Индией.

Приграничные регионы Пакистана остаются очагом конфликтов с 1979 года, когда страна стала передовой базой в войне против советских войск в Афганистане при поддержке США.

