ua en ru
Вс, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп снова в игре: президент США стал посредником мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей

США, Воскресенье 26 октября 2025 08:58
UA EN RU
Трамп снова в игре: президент США стал посредником мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Таиланд и Камбоджа официально подписали мирную декларацию на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. Соглашение, положившее конец вооруженному конфликту между странами, было достигнуто при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео подписания соглашения.

Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию об отношениях, направленную на урегулирование конфликта, который длится с мая 2025 года. Подписание состоялось на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

За церемонией наблюдал президент США Дональд Трамп, который специально прибыл в Малайзию. Именно он ранее выступил посредником между двумя государствами и помог достичь договоренностей о прекращении огня.

Five leaders stand behind a blue-draped table holding signed documents during a formal ceremony. Anutin Charnvirakul in a suit with Thai flag pin holds a document on the left. Hun Manet in a suit with Cambodian flag pin holds a document next to him. Anwar Ibrahim in a suit with Malaysian flag pin stands in the center holding a document. Donald Trump in a suit with American flag pin holds a document on the right. Flags of Thailand Cambodia Malaysia and United States are displayed on the backdrop along with text DELIVERING CAMBODIA-THAILAND PEACE 2025 and nameplates Thailand Cambodia Malaysia United States on the table. A vase with flowers sits on the table.
Фото: после подписания соглашения (x.com/SaksithCNA)

В подписании также принял участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который вместе с Трампом в июле способствовал деэскалации конфликта между войсками Таиланда и Камбоджи.

Церемонию подписания перенесли на более раннее время по просьбе премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна из-за смерти королевы-матери Сирикит.

Премьер Камбоджи Хун Манет после подписания объявил, что его страна номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Накануне прибытия в Куала-Лумпур Трамп написал в своей соцсети Truth Social:

"Я в пути в Малайзию, где подпишу Великое Мирное Соглашение, в котором я с гордостью выступил посредником между Камбоджей и Таиландом. К сожалению, королева-мать Таиланда только что скончалась. Я выражаю соболезнования великому народу Таиланда. Я встречусь с их замечательным премьер-министром, когда мы приземлимся".

Соглашение стало первым официальным шагом к стабилизации отношений между двумя странами после нескольких месяцев вооруженного противостояния на общей границе.

Заметим, что президент США Дональд Трамп пытается завершить не только российско-украинскую войну, но и другие конфликты по всему миру.

Подробнее о том, как ему это удается и всегда ли объявления Трампа о "конце войны" соответствуют действительности, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Россия вторую ночь подряд атаковала Киев: были пожары, есть жертвы и пострадавшие (фото)
Россия вторую ночь подряд атаковала Киев: были пожары, есть жертвы и пострадавшие (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию