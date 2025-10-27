Трамп знову приміряє роль миротворця: обіцяє швидко владнати кризу в Азії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання АР.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий оперативно врегулювати кризу між Афганістаном і Пакистаном, де останні тижні зростає напруга через прикордонні зіткнення. Його коментар прозвучав у неділю, 26 жовтня, на полях саміту АСЕАН у Малайзії, коли переговори між двома країнами вступили у другий день.

За словами Трампа, він «дуже швидко вирішить це питання», якщо сторони не зможуть досягти сталого миру самостійно. «Я чув, що Пакистан і Афганістан вже почали працювати над цим. Але я можу допомогти — і зроблю це швидко», — сказав американський лідер, назвавши пакистанських політиків «чудовими людьми».

Збройне протистояння між двома державами загострилося на початку жовтня, коли на кордоні сталися найкривавіші бої за останні роки. За даними афганської сторони, тоді загинули десятки людей і сотні отримали поранення. Пакистан, своєю чергою, заявив, що його дії були спрямовані лише проти бойовиків і заперечив удари по цивільному населенню.

Другий раунд мирних переговорів між представниками Кабула і Ісламабада проходить у Стамбулі. Основна мета — зміцнити крихке перемир’я, досягнуте раніше в Досі. Афганська делегація наполягає, щоб Пакистан припинив порушення кордону й повітряного простору, а також не допускав використання своєї території збройними угрупованнями, ворожими до Афганістану.

Як повідомляють афганські ЗМІ, сторони обговорюють створення «чотиристороннього механізму моніторингу» для контролю за дотриманням умов перемир’я та обміну інформацією про можливі порушення. Пакистанська сторона поки утримується від офіційних коментарів.

Аналітики зазначають, що заява Трампа може стати сигналом для Ісламабада про намір США активніше долучитися до мирного процесу. Нагадаємо, Пакистан неодноразово висловлював вдячність Трампу за його роль у врегулюванні прикордонної напруги з Індією.

Прикордонні регіони Пакистану залишаються осередком конфліктів з 1979 року, коли країна стала передовою базою у війні проти радянських військ в Афганістані за підтримки США.