Цена на физическую нефть обновила максимум с 2008 года

Важнейший в мире индикатор цен на реальные поставки нефти Dated Brent сегодня, 2 апреля, превысил отметку 140 долларов и достиг самого высокого уровня с 2008 года.

Важность этого показателя заключается в том, что он демонстрирует не ожидания рынка, а то, сколько готовы платить за нефть прямо сейчас, когда ее необходимо быстро доставить покупателю. В отличие от фьючерсов (стоимость в будущем), он отражает цены "здесь и сейчас".

Согласно данным S&P Global, показатель Dated Brent - цена на нефть, покупаемую и продаваемую в Северном море, - вырос до 141,37 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с 2008 года.

Лишь днем ранее Dated Brent составлял чуть более 128 долларов за баррель и уже превысил пиковые значения кризиса 2022 года, когда РФ вторглась в Украину.

В то же время фьючерсы на Brent остаются ниже, чем тогда, но Dated Brent отражает цену на нефть с более короткими, фактическими сроками поставки.

Блокировка Ормузского пролива

Напомним, после начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив - ключевую "энергетическую артерию" мира. Через этот узкий проход транспортируется около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.