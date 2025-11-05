США бьет антирекорд: правительство не работает уже больше месяца

В США продолжается самое длительное прекращение работы правительства в истории страны. Уже 36 дней государственные учреждения остаются закрытыми, а сотни тысяч работников не получают зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Длительное противостояние между президентом США Дональдом Трампом и лидерами демократов в Конгрессе привело к самому длительному прекращению работы правительства в истории Америки.

Сегодня уже 36 день с момента приостановления работы федеральных учреждений, что побивает предыдущий рекорд - 35-дневное закрытие в конце 2018 и в начале 2019 года, которое произошло также во время первого срока президентства Трампа.

Текущий шатдаун уже превысил по продолжительности даже 21-дневный кризис 1995-1996 годов.

Тогда спор касался его требования профинансировать строительство стены на границе, на что демократы отказались дать согласие.

Нынешнее прекращение работы правительства отражает глубокий политический кризис.

"Я бы не употребил слова "удивлен... Это меня разочаровывает", - сказал сенатор Джон Кеннеди, республиканец от штата Луизиана.

Несмотря на отсутствие окончательного соглашения, некоторые сенаторы отмечают, что "за кулисами" ведутся переговоры и наблюдается определенный прогресс.

Между тем последствия длительного простоя становятся все более болезненными. Сотни тысяч федеральных служащих остаются без зарплаты, и многие из них обращаются в местные продовольственные банки, чтобы прокормить семьи.

Задержки рейсов усиливаются из-за нехватки авиадиспетчеров и работников службы безопасности TSA. А 42 миллиона американцев, которые получают помощь через федеральную продовольственную программу SNAP, в ноябре получат лишь половину своей привычной помощи.

"Истории этих выходных были позорными, отвратительными... Люди переполняют продовольственные банки, учителя платят из своего кармана, чтобы накормить учеников. По всей Америке можно увидеть, как люди боятся, что не смогут прокормить свои семьи", - заявил лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Несмотря на кризис, лидеры обеих партий не демонстрируют готовности к быстрым решениям. Лидер большинства в Сенате Джон Тун вчера уже в 14-й раз вынес на голосование законопроект о финансировании, который позволил бы возобновить работу правительства. Демократы снова отклонили инициативу, настаивая, чтобы Трамп сначала провел переговоры по налоговым льготам на здравоохранение.