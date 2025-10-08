Трамп не смог назвать гарантии Израиля по Газе после освобождения заложников

Как отмечается, речь идет о договоренностях, которые должны предотвратить возобновление наступательных действий Израиля в секторе Газа после освобождения заложников, которых до сих пор удерживает ХАМАС.

"Мы очень близки к заключению соглашения по Ближнему Востоку, которое принесет мир", - сказал президент.

В то же время Трамп не смог сказать, какие именно гарантии он получил от Израиля по Газе, заявив лишь, что Соединенные Штаты имеют "большую силу", чтобы обеспечить выполнение возможного мирного соглашения.