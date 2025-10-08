Трамп не зміг назвати гарантії Ізраїлю щодо Гази після звільнення заручників

Як зазначається, мова йде про домовленості, які мали б запобігти відновленню наступальних дій Ізраїлю в секторі Гази після звільнення заручників, яких досі утримує ХАМАС.

"Ми дуже близькі до укладення угоди щодо Близького Сходу, яка принесе мир", - сказав президент.

Водночас Трамп не зміг сказати, які саме гарантії він отримав від Ізраїлю щодо Гази, заявивши лише, що Сполучні Штати мають "велику силу", аби забезпечити виконання можливої мирної угоди.