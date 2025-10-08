Трамп не смог назвать гарантии Израиля по Газе после освобождения заложников
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приблизились к заключению мирного соглашения на Ближнем Востоке, но не смог конкретизировать, какие именно гарантии получил от Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Как отмечается, речь идет о договоренностях, которые должны предотвратить возобновление наступательных действий Израиля в секторе Газа после освобождения заложников, которых до сих пор удерживает ХАМАС.
"Мы очень близки к заключению соглашения по Ближнему Востоку, которое принесет мир", - сказал президент.
В то же время Трамп не смог сказать, какие именно гарантии он получил от Израиля по Газе, заявив лишь, что Соединенные Штаты имеют "большую силу", чтобы обеспечить выполнение возможного мирного соглашения.
Мирный план по Газе и начало переговоров
США подготовили новый мирный план, направленный на прекращение войны между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа.
Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира", который должны возглавить президент США Дональд Трамп и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
После презентации инициативы Трамп анонсировал начало "эффективных переговоров" по подписанию финального соглашения.
6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, в которых участвуют посредники из Египта, США и Катара.
Стороны подтвердили готовность придерживаться принципов, изложенных в плане Трампа: прекращение боевых действий, освобождение заложников и беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в Газу. Инициативу уже поддержали ряд арабских и западных стран.