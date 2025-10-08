Трамп не зміг назвати гарантії Ізраїлю щодо Гази після звільнення заручників
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати наблизилися до укладення мирної угоди на Близькому Сході, але не зміг конкретизувати, які саме гарантії отримав від Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Як зазначається, мова йде про домовленості, які мали б запобігти відновленню наступальних дій Ізраїлю в секторі Гази після звільнення заручників, яких досі утримує ХАМАС.
"Ми дуже близькі до укладення угоди щодо Близького Сходу, яка принесе мир", - сказав президент.
Водночас Трамп не зміг сказати, які саме гарантії він отримав від Ізраїлю щодо Гази, заявивши лише, що Сполучні Штати мають "велику силу", аби забезпечити виконання можливої мирної угоди.
Мирний план по Газі та початок переговорів
США підготували новий мирний план, спрямований на припинення війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС у секторі Газа.
Документ складається з 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру", яку мають очолити президент США Дональд Трамп та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.
Після презентації ініціативи Трамп анонсував початок “ефективних переговорів” щодо підписання фінальної угоди.
6 жовтня в Єгипті стартували непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАС, у яких беруть участь посередники з Єгипту, США та Катару.
Сторони підтвердили готовність дотримуватися принципів, викладених у плані Трампа: припинення бойових дій, звільнення заручників та безперешкодне постачання гуманітарної допомоги до Гази. Ініціативу вже підтримали низка арабських і західних країн.