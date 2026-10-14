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Трамп "взбешен" и может остановить обмен разведданными с Украиной, - СМИ

14:17 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Трамп "взбешен" и может остановить обмен разведданными с Украиной, - СМИ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп все-таки может принять решение о прекращении обмена разведывательными данными с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Semafor.

Один из источников в Белом доме утверждает, что сейчас Трамп активно обдумывает эту идею.

Хотя окончательного решения президент США пока не принял, обсуждения такой возможности в его окружении происходят все чаще.

Примечательно, что в администрации Трампа мнения по этому вопросу разделились. Так, директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступает против этой идеи. Как известно, он считается одним из самых последовательных сторонников Украины среди американских чиновников.

"Трамп взбешен. Он мог бы отдать приказ сделать это (остановить обмен разведданными с Украиной, - ред.)", - заявил анонимный источник.

По словам инсайдера, президенту США предлагают заблокировать обмен разведывательными данными, чтобы сорвать удары ВСУ по России.

Важно отметить, что в 2025 году Трамп уже ненадолго приостанавливал обмен разведданными с Украиной после напряженной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Однако впоследствии этот процесс возобновили.

Напомним, что накануне Трамп заверил, что не останавливал обмен разведданными с Украиной, а также добавил - Вашингтон якобы продолжает помогать Киеву.

Несмотря на это, известно, что США не предупредили Украину о российском ударе по баллистике 12 октября. Американские чиновники уже объяснили, почему так произошло.

А сегодня выяснилось, что ограничения Starlink в Украине осложнили применение мидлстрайков.

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