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"Это предательство Украины": группа сенаторов требует от Трампа расторгнуть cделку с Путиным

10:26 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
"Это предательство Украины": группа сенаторов требует от Трампа расторгнуть cделку с Путиным Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Двенадцать сенаторов США от обеих партий обратились к президенту Дональду Трампу с письмом, в котором требуют отменить скандальную договоренность с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте сенатора-демократа Ричарда Блюменталя.

Обращение к главе Белого дома подписали шесть демократов: Ричард Блюменталь, Крис Кунс, Дик Дурбин, Джек Рид, Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус.

Также свои подписи поставили шесть республиканцев: Алан Армстронг, Сьюзан Коллинз, Джон Корнин, Митч Макконнелл, Лиза Мурковски и Том Тиллис.

Сенаторы заявили, что разрешение России свободно продавать собственное дизельное топливо на мировых рынках не только вредит интересам безопасности США, но и является предательством Украины и ее народа.

"Это соглашение является подарком для нашего врага и предательством наших союзников; его нужно отменить", - призвали авторы письма, обращаясь к Трампу.

Кроме того, сенаторы призвали главу Белого дома незамедлительно ввести санкции, предусмотренные недавно принятым "Законом Линдси Грэма".

"Эти полномочия требуют от вас оказывать экономическое давление на Россию и главных пособников ее войны, в частности Китай, и тем самым укрепить вашу переговорную позицию, чтобы быстро покончить с этим разрушительным конфликтом", - подчеркнули авторы обращения.

В связи с этим сенаторы напомнили Трампу, что мир в Украине должен быть достигнут на справедливых условиях, предусматривающих защиту демократических ценностей, суверенитета и безопасности страны.

Авторы письма также подчеркнули, что США на протяжении десятилетий выступали оплотом свободы в борьбе с тиранией, а американские президенты олицетворяли сопротивление тиранам.

"Выйдите из этого соглашения, отмените Генеральную лицензию №135 и реализуйте полномочия, предусмотренные Законом Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана в 2026 году", - призвали сенаторы Трампа.

Кстати, ранее РБК-Украина подробно объясняла, в чем заключается угроза "дизельного соглашения" США и РФ.

Также стало известно, чтоТрамп начал переводить стрелки на Европу после скандальной договоренности Путиным.

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