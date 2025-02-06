Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, но есть условие
Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным. Но нужно понимание, чем закончится война.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Безусловно, и США, и президент Трамп, и страны Европейского Союза считают, что дипломатия невозможна без России, без Путина. И поэтому я сказал: я готов, если у нас будет понимание, чем закончится эта война", - сказал он.
Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость устойчивого мира, который обеспечат сильные гарантии безопасности, работа над чем уже ведется с США.
"Но тем не менее мы будем работать, чтобы это было общее понимание и видение. Даже если России что-то не нравится, нам нужно общее видение среди партнеров. А потом мы готовы к дипломатии", - отметил президент.
Переговоры Украины с РФ
В последние дни наблюдается активизация усилий, направленных на прекращение войны в Украине, с участием ключевых международных игроков. Политические лидеры США, Украины и России сделали ряд заявлений, которые можно расценить как подготовку к началу мирного процесса и переговоров.
В частности, в администрации Трампа считают, что при урегулировании войны в Украине нужно понять позицию всех сторон. После этого можно работать над уступками.
Добавим, что буквально 5 февраля Зеленский назвал Курскую операцию "очень важной" и не исключил роль Курской области на переговорах с РФ.
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