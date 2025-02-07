Президент Владимир Зеленский возглавит делегацию Украины на Мюнхенской конференции по безопасности. Она состоится с 14 по 16 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в комментарии Associated Press.

Мюнхенскую конференцию также посетит спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ермак, который также будет участвовать в конференции, заявил, что украинская делегация представит позицию страны по прекращению войны и свои взгляды на то, как можно достичь длительного и прочного мира.

По словам руководителя ОП, на встрече в Мюнхене Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности можно применить, чтобы предотвратить повторную агрессию России.

Ермак отметил, что пока дата встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа не определена, но это, по его словам, должно произойти как можно быстрее. Он добавил, что над этим работают.

Руководитель Офиса президента подтвердил, что Келлог посетит Украину в конце февраля после Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я считаю, что важно, чтобы мы прошли этап консультаций и переговоров до того, как у администрации Трампа появятся какие-то планы. Потому что наша позиция заключается в том, что невозможно - и будет большой ошибкой - иметь любые планы без участия Украины в подготовке этого плана", - сказал Ермак.

Относительно заинтересованности Трампа украинскими редкоземельными металлами, Ермак отметил, что пока обсуждений этой темы нет. Но он добавил, что Украина рассматривает партнерство с США и после окончания войны и это один из пунктов стратегии.