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Дональд Трамп Война в Украине

Трамп созвонился с Зеленским, - источник

Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.

Деталей разговора Трампа с Зеленским пока нет. 

Начало разговора двух лидеров со ссылкой на собственные источники также подтверждает корреспондент Axios Барак Равид.

Поездка Уиткоффа к Путину

Напомним, что разговор двух лидеров происходит после того, как спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

По итогам переговоров помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин передал через Уиткоффа сигнал по войне в Украине. В свою очередь Уиткофф передал сигнал Трампу. О чем именно идет речь - Ушаков не уточнял.

После встречи Уиткоффа с Путиным источники РБК-Украина сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский должен поговорить по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Важно отметить, что поездка Уиткоффа в Москву произошла прямо перед 8 августа - дедлайном Трампа, после истечения которого американский лидер обещал ввести против России вторичные тарифы и санкции.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине