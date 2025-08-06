Трамп созвонился с Зеленским, - источник

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.
Деталей разговора Трампа с Зеленским пока нет.
Начало разговора двух лидеров со ссылкой на собственные источники также подтверждает корреспондент Axios Барак Равид.
Напомним, что разговор двух лидеров происходит после того, как спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
По итогам переговоров помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин передал через Уиткоффа сигнал по войне в Украине. В свою очередь Уиткофф передал сигнал Трампу. О чем именно идет речь - Ушаков не уточнял.
После встречи Уиткоффа с Путиным источники РБК-Украина сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский должен поговорить по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
Важно отметить, что поездка Уиткоффа в Москву произошла прямо перед 8 августа - дедлайном Трампа, после истечения которого американский лидер обещал ввести против России вторичные тарифы и санкции.