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Дональд Трамп Війна в Україні

Трамп зідзвонився із Зеленським, - джерело

Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Деталей розмови Трампа із Зеленським поки що немає.

Початок розмови двох лідерів з посиланням на власні джерела також підтверджує кореспондент Axios Барак Равід.

 

Поїздка Віткоффа до Путіна

Нагадаємо, що розмова двох лідерів відбувається після того, як спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

За підсумками переговорів помічник голови Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін передав через Віткоффа сигнал про війну в Україні. У свою чергу Віткофф передав сигнал Трампу. Про що саме йдеться - Ушаков не уточнював.

Після зустрічі Віткоффа з Путіним джерела РБК-Україна повідомили, що президент України Володимир Зеленський має поговорити телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

Важливо відзначити, що поїздка Віткоффа до Москви відбулася перед 8 серпня - дедлайном Трампа, після закінчення якого американський лідер обіцяв запровадити проти Росії вторинні тарифи і санкції.

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