Трамп зідзвонився із Зеленським, - джерело

Президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.
Деталей розмови Трампа із Зеленським поки що немає.
Початок розмови двох лідерів з посиланням на власні джерела також підтверджує кореспондент Axios Барак Равід.
Нагадаємо, що розмова двох лідерів відбувається після того, як спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
За підсумками переговорів помічник голови Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін передав через Віткоффа сигнал про війну в Україні. У свою чергу Віткофф передав сигнал Трампу. Про що саме йдеться - Ушаков не уточнював.
Після зустрічі Віткоффа з Путіним джерела РБК-Україна повідомили, що президент України Володимир Зеленський має поговорити телефоном із президентом США Дональдом Трампом.
Важливо відзначити, що поїздка Віткоффа до Москви відбулася перед 8 серпня - дедлайном Трампа, після закінчення якого американський лідер обіцяв запровадити проти Росії вторинні тарифи і санкції.