Трамп зідзвонився із Зеленським, - джерело

Поїздка Віткоффа до Путіна

Нагадаємо, що розмова двох лідерів відбувається після того, як спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

За підсумками переговорів помічник голови Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін передав через Віткоффа сигнал про війну в Україні. У свою чергу Віткофф передав сигнал Трампу. Про що саме йдеться - Ушаков не уточнював.

Після зустрічі Віткоффа з Путіним джерела РБК-Україна повідомили, що президент України Володимир Зеленський має поговорити телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

Важливо відзначити, що поїздка Віткоффа до Москви відбулася перед 8 серпня - дедлайном Трампа, після закінчення якого американський лідер обіцяв запровадити проти Росії вторинні тарифи і санкції.